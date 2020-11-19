Украина

Футболист — о выступлениях в Украине.

Вингер донецкого Шахтера и сборной Израиля Манор Соломон рассказал, что по стилю игрі схож с бразильцами "горняков".

"У бразильцев свой стиль игры: им нравится вести мяч, фокусироваться на нем, и я думаю, что у меня есть схожесть с ними, Шахтер из-за этого и купил меня. Мне очень нравится играть с ними, но вначале было немного сложно, потому что мне нужно было адаптироваться. У игроков Шахтера я многому научился, я доволен".

Также Соломон прокомментировал невыход сборной Израиля из Группы В.

"Мы должны преодолеть это и смотреть вперед. У нас есть отличные молодые игроки, у нас сейчас хорошее поколение, и мы можем сделать это в будущем", - цитирует Соломона The Guardian.

Отметим, гол Соломона принес Израилю победу над Шотландии в заключительном туре Лиги наций.