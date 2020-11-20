Украина

Football.ua пообщался с молодым дарованием Шальке Игалем Бруком, который мечтает однажды примерить на себе футболку главной команды Украины.

Знакомьтесь, Игаль Брук, игрок академии Шальке и юношеской сборной Украины. Ему всего 18 лет, и он мечтает как можно скорее дебютировать за первую команду гельзенкирхенцев и получить вызов в сборную Украины.

- Привет, Игаль. Ты родился в Израиле, но твои родители — украинцы. Расскажи о своем детстве. Что родители рассказывали тебе об Украине? Был ли ты в нашей стране?

- Приветствую. Мои родители переехали в Израиль в 1996-м году, а я родился в 2002-м и прожил часть детства в Израиле. Потом в 2007-м году мои родители решили переехать в Канаду. Сначала в Виннипег — это главный город провинции Манитоба, а потом через два года в Ванкувер. Я много раз был в Украине и родители мне много о ней рассказывали. Например, как легко все достается детям в Канаде и насколько тяжелее жизнь в Украине.

- Почему полюбил футбол и где делал первые шаги в этом виде спорта?

- Я вырос в Израиле возле футбольного стадиона, думаю, что как раз с того момента я полюбил этот спорт. А когда мы переехали в Канаду, у нас был огромный сад и я целыми днями играл с мячом с нашей собакой.

Первым клубом, в который попал юный Игаль был Mountain United. Это молодой клуб, созданный в 2011 году путем слияния округов Бернаби и Норт-Шор.

- Расскажи про Mountain United. Это твой первый серьезный клуб?

- Да, это серьёзная футбольная академия. В первом сезоне я забил 50 или 60 голов, точно не помню, а наша команда была самой сильной в лиге. Почти все игроки той команды сейчас занимаются профессиональным футболом.

Следующее место остановки Игаля — Ванкувер Уайткэпс — футбольный клуб из Ванкувера, который с 2011 года выступает в высшей профессиональной футбольной лиге США и Канады — MLS. Одним из совладельцев Уайткэпс является знаменитый баскетболист и тренер Стив Нэш.

- В 2016 году ты попал в академию клуба Ванкувер Уайткэпс. Расскажи об этом периоде в жизни.

- Мы тогда до конца не понимали, насколько это правильный путь для моей карьеры. Моей конечной целью всегда была игра за европейскую команду.

- Почему ты в итоге покинул Уайткэпс?

- В первом же сезоне в новой команде буквально за первые 10 или 11 игр я забил 15 голов, а потом получил травму паховой мышцы и пропустил 5 месяцев. Когда я вернулся, нам не удавалось наладить связь, команда попросту забыла как играть со мной и в итоге меня заменили на другого футболиста.

- Что было потом?

- В конце года у нас был турнир в Торонто, там было много хороших команд и не удалось очень хорошо себя показать. В игре против сборной Канады меня выпустили на последние 20 минут при счете 0:0, я забил два гола и мы выиграли 2:0. После этого в клубе сказали, что хотят чтобы я остался, и мы согласились, потому что это будет уже совсем другая команда. Перед стартом сезона я поехал в Израиль с еврейской сборной Канады на еврейскую Олимпиаду. После турнира меня пригласили на просмотр в Маккаби Тель-Авив.

- И что ты им ответил?

- Мы согласились, но понимали, что вряд ли дадим добро на переход, даже если в итоге меня возьмут. После просмотра они сказали, что очень заинтересованы во мне, но мы решили отказаться. Когда вернулись в Канаду, мы рассказали Уайткэпс, что я был на этом просмотре и очень им понравился. В ответ мне на месяц запретили играть. По истечению этого месяца у нас оставалось всего одна игра до первой оценки от тренеров. И меня не включили в состав на эту игру. Тогда мы решили, что нужно уходить.

- Как проходит оценивание от тренеров?

- Нас оценивали три раза в год и говорили над чем конкретно нужно работать.

- Почему в Уайткэпс разозлились на тебя?

- Они обиделись, что я был на просмотре, хотя если бы я их предупредил, они бы меня не пустили. Но в то время я еще не подписал контракт на следующий год.

- Были ли еще интересные предложения после той Олимпиады, кроме Маккаби?

- Только от Маккаби. Но не на бумаге, мы отказались еще до этого шага. Если я правильно помню, я был единственным, кто получил предложение от профессионального клуба из всех футболистов, которые играли на Олимпиаде.

- Ты был на просмотре в Баварии. Что в итоге не вышло?

- С Баварией все получилось очень странно. Тренер, который руководил командой на протяжении моего просмотра, уходил из клуба в конце сезона. И я как раз был на просмотре около недели именно у него. Я ему понравился, но он сказал, что окончательное решение будет принимать новый тренер — Мирослав Клозе (тогда Клозе был тренером Баварии U-17. — прим.) Мне кажется, что Клозе даже не знал о моем существовании, потому что когда я подошел к нему после моей последней тренировки, он подумал, что я обычный фанат. Хотя, в любом случае, на тот момент я бы не мог остаться в европейском клубе из-за отсутствия паспорта Евросоюза и того факта, что я был несовершеннолетним.

- Также тобой интересовался Манчестер Сити.

- Их скаут несколько раз общался с моим отцом. Опять таки, на тот момент ничего бы не вышло, ведь у меня не было паспорта Евросоюза и я не мог играть в Англии.

- Еще этой зимой ты играл за NVFC Norvan в любительской лиге и был лучшим бомбардиром команды и восьмым в лиге. Каков там уровень?

- Игра за эту команду очень помогла моему развитию. Там был тот же тренер, который брал меня на Олимпиаду в Израиль. Он мне очень помог. Там на самом деле очень сильный уровень, пускай некоторые и играют просто от любви к футболу, но было огромное количество игроков моего возраста, которые только ушли с Уайткэпс и собираются ехать в Европу на просмотры. И ещё там много футболистов, которые просто хотят играть после завершения профессиональной карьеры. Так что уровень сильный и играть с взрослыми футболистами очень помогает молодым.

- Когда получил предложение от Шальке и долго ли думал над предложением?

- До того как получили предложение, мы знали об интересе и решили соглашаться. Так что нет, недолго.

- Когда ты был уже практически в Шальке, переход чуть не сорвался. Тебя не пустили в самолет из-за новых визовых правил. Что ты тогда почувствовал?

- Я был очень разочарован, мы не знали что делать. Особенно я был расстроен, когда возвращался домой. Я понятия не имел что делать, ведь все вещи собраны и я со всеми попрощался. Кстати, чемоданы я не разбирал вплоть до отъезда в Германию. Это было такое суеверие.

- Твои первые впечатления от Германии и Шальке?

- Здесь все помешаны на футболе. В Шальке все очень профессионально, в отличие от Канады здесь тренировки проходят на траве, тогда как в Канаде большинство команд играют на искусственном газоне.

- Как проходит твоя адаптация? Что сейчас дается тебе труднее всего?

- В начале мне было очень тяжело адаптироваться к немецкому футболу и местному менталитету. Мне было очень тяжело найти общий язык с ребятами и тренером. Из-за этого в начале я себя не смог показать на 100%. Но теперь я очень хорошо общаюсь с партнерами по команде и, надеюсь, что тренер даст мне игровую практику, когда начнется сезон. Тренер еще не видел на что я способен.

- Ты знаешь английский, французский и русский языки. Как дается немецкий?

- Можно сказать что теперь знаю и немецкий. Конечно, не в совершенстве и хуже остальных языков, но уже знаю достаточно, чтобы спокойно жить в Германии.

- Давно выучил французский?

- В шестом классе я перешел во французскую школу и все мои предметы, кроме английского, проходили на французском.

- Ты подписал с Шальке контракт на два года. За это время рассчитываешь получить приглашение в первую команду?

- Конечно рассчитываю, но сейчас у нас вообще нет игр из-за коронавируса. Это будет очень трудно.

- В одном из комментариев ты говорил, что мечтаешь играть в Бундеслиге. Почему тебя привлекает именно немецкий чемпионат?

- Мне очень нравится немецкий чемпионат, потому что я считаю, что именно здесь базовый стиль футбола. Меня привлекает сам стиль игры. Еще мне нравится испанский футбол.

- За Шальке в начале 90-х играли три украинца — Лисак, Лютый и Дегтяр. Но есть и свежий пример — Евгений Коноплянка. Не следил за Евгением в период его карьеры в Шальке?

- Да, я немного следил за игрой Коноплянки.

- Перейдем к сборным. Правда, что изначально ты хотел играть за канадскую сборную и только после того, как тебе не позвонили оттуда ты задумался о варианте с Украиной?

- Нет, это не так. Я не мог играть за Украину в детстве, потому что у меня не было украинского паспорта. А то, что меня не вызвали в канадскую сборную — это их потеря.

- Чуть больше года назад Украина U-18 под руководством Владимира Езерского выиграла международный турнир в Чехии. Ты был в составе. Расскажи о том опыте.

- Да, у нас была не плохая команда, в сборной было очень много новых имен, включая меня. Атмосфера в финальной игре была очень крутой, было огромное количество фанатов и после игры несколько людей даже подходили со мной фотографироваться.

- Мечтаешь выступать за главную команду Украины?

- Конечно! Как можно не мечтать о такой чести?

- Следил за выступлениями сборной Шевченко в Лиге Наций? Что можешь сказать об игре нашей сборной?

- Да, конечно слежу. Очень жаль, что столько игроков заразились коронавирусом, это было тяжелым ударом для команды. Было видно по игре, что многие основные футболисты отсутствуют. Но очень здорово, что молодые футболисты, например, Судаков, получили возможность и были вызваны в сборную.

- Есть любимые футболисты в сборной Украины?

- Мне нравится стиль Марлоса.

- Яремчук или Мораес?

- Яремчук.

- А были ли у тебя предложения из Украины?

- Я был в Шахтере, они были заинтересованы, но мы с родителями решили, что это не правильный шаг для меня. Плюс мне бы пришлось ждать 6 месяцев, пока мне бы исполнилось 18 лет. Только тогда я бы смог играть. И на то время я ещё не закончил школу в Канаде.

- Смотрел ли когда-то чемпионат Украины? Какую команду поддерживаешь?

- Да, иногда смотрю, нравится смотреть матчи Шахтера.

- Были ли кумиры в детстве? На кого ты по стилю игры больше похож из современных топ-форвардов?

- В детстве меня сравнивали с Ибрагимовичем. Это, кстати, один из моих любимых игроков. У него есть очень интересная книга, советую всем футболистам ее прочитать.

- И последнее. Кто по твоему мнению лучший форвард мира на данный момент?

- Если говорить о центральном нападающем, то Левандовски и Холанд.