Украина

Футболист надеется получить вызов в сборную Украиныю

Нападающий молодежной команды немецкого Шальке и юношеской сборной Украины Игаль Брук рассказал о своей профессиональной карьере, просмотрах в Баварии и Шахтере.

"Я – чистый украинец, мои родители из Луганской области, из Перевальска. Но я родился в Израиле, потом мы переехали в Канаду. Я мог бы, конечно, играть за сборные Израиля или Канады, но хочу выступать за Украину".

"Когда мне было 16 лет, я был на просмотре в нескольких немецких клубах, где я себя хорошо проявил. Потом мой агент предложил вариант поехать на просмотр в Баварию. Там я был десять дней, я понравился тренеру, но после этого в команду должен прийти новый тренер – Мирослав Клозе. Но уже Клозе не захотел брать меня в команду U-19. Он лучше возьмет своих, с немецким паспортом".

"После удачных выступлений за юношескую сборную Украины к моему отцу подошли скауты Манчестер Сити. Они заинтересовались мной. Но на тот момент мне было меньше 18 лет, поэтому этот вариант отпал".

"Когда об этом узнал мой тренер в сборной, Владимир Езерский, он меня отправил в Шахтер. Я тренировался с дублем неделю, они хотели меня подписать, но мои родители не захотели, чтобы я был в Украине. Сказали, что я не смогу жить в этой стране, ведь привык к Канаде и океану. После этого я поехал на просмотр в Германию, где заключил соглашение с Шальке", — сказал Брук в интервью Профутбол Digital.

Напомним, Брук уже заявлял о желании выступать за сборную Украины.