Украина

Футболист должен был присоединиться к луганскому клубу

Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов признался, что клуб мог арендовать экс-форварда Шахтера Алекса Тейшейру, который ныне выступает за китайский Тзянсу Сунин.

"Когда я только пришел работать в Зарю, Шахтер готов был отдать нам в аренду молодого Алекса Тейшейру. Тренером тогда работал Геннадий Орбу (прим. помощником Анатолия Чанцева). Он заявил, что такой игрок нам не нужен".

"А какой игрок из него получился? Я потом еще говорил Орбу: "Ну что, специалист?", — цитирует Рафаилова Football Hub.

Отметим, на днях Тейшейра своим голом принес победу Цзянсу Сунин в чемпионате Китая.