Украина

Мирче Луческу предстоит серьезно поломать голову, выбирая состав.

В субботу, 21 ноября, Динамо проведет матч 10-го тура против Ингульца.

Официальный сайт Динамо сообщил, что в этой игре главный тренер команды Мирча Луческу не сможет рассчитывать на 15 футболистов первой команды.

К травмированным Никите Бурде, Александру Тымчику, Владимиру Костевичу добавились Назарий Русин, который перенес операцию на ключице, и Томаш Кендзера, получивший травму голеностопа в матче сборной Польши.

По причине позитивных тестов, а также необходимого восстановительного периода после перенесенного коронавируса не могут играть Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Жерсон Родригес, Александр Сирота, Миккель Дуэлунд, Денис Попов, Руслан Нещерет, Богдан Леднев, Артем Шабанов, Александр Андриевский.

Наверняка Мирча Луческу привлечет к первой команде ряд футболистов из второй команды.