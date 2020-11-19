Нападающему Динамо понадобилась операция на ключице.
Назарий Русин, фото ФК Динамо
19 ноября 2020, 21:58
Назарий Русинн перенес операцию на травмированной ключице — сообщил официальный сайт Динамо.
Операция прошла успешно, но на восстановление понадобится около трех месяцев, так что в этом году мы форварда в игре уже не увидим.
В нынешнем сезоне Назарий принял участие лишь в одном матче — вышел на замену в домашнем матче против Шахтера.
Всего в составе Динамо Русин сыграл 41 матч во всех турнирах (11 голов).
Тем временем в Динамо продолжается эпидемия коронавируса: после того, как 8 игроков выздоровели, 5 отправились на больничный.