Украина

Нападающему Динамо понадобилась операция на ключице.

Назарий Русинн перенес операцию на травмированной ключице — сообщил официальный сайт Динамо.

Операция прошла успешно, но на восстановление понадобится около трех месяцев, так что в этом году мы форварда в игре уже не увидим.

В нынешнем сезоне Назарий принял участие лишь в одном матче — вышел на замену в домашнем матче против Шахтера.

Всего в составе Динамо Русин сыграл 41 матч во всех турнирах (11 голов).

Тем временем в Динамо продолжается эпидемия коронавируса: после того, как 8 игроков выздоровели, 5 отправились на больничный.