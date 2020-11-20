Украина

Генеральный директор Зари Станислав Оганов рассказал о заболеваниях в клубе.

21 ноября в Киеве Заря должна была сыграть против Олимпика в рамках УПЛ. Тем не менее, матч был перенесен из-за масового заболевания коронавирусом игроков и тренерского штаба Олимпика.

Пострадала и Заря. Об этом рассказал генеральный директор Зари Станислав Оганов.

"В среду, в рамках подготовки к календарной встрече с футбольным клубом Олимпик наша команда прошла плановое тестирование на коронавирус методом ПЦР. Были протестированы игроки основы, Ю-21 и Ю-19, а так же тренерский штаб всех вышеуказанных команд и персонал", — цитирует Оганова официальный сайт Зари.

"Мы получили результаты и некоторые из них оказались положительными. Во-первых, положительными оказались тесты у восьми футболистов Ю-19 и одного игрока Ю-21. Кроме того, есть положительные тесты у тренерского штаба основного состава и нескольких игроков основы".

"В срочном порядке было проведено повторное тестирование. По его результатам, четыре первоначальных теста оказались ошибочными, показав отрицательный результат. Остальные остались без изменения".

"На сегодняшний день Заря готова к проведению матчей чемпионата Украины. Мы имеем достаточное количество футболистов для того, чтобы составить заявку на игру. В понедельник в 9 часов утра мы сдаём ещё одно ПЦР-тестирование в лаборатории, которая имеет сертификат УЕФА в рамках предстоящего матча Лиги Европы. По результатам тестирования мы будем принимать решение относительно тех, кто полетит в Афины на игру".

"Все те, кто показал положительный результат, изолированы и находятся под постоянным медицинским контролем. Всем желаем скорейшего выздоровления", — завершил гендир.

Отметим, что на следующей неделе Заре предстоит провести выездной матч против АЕКа в Лиге Европы.