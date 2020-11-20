Украина

Президент Динамо прокомментировал слухи о возможном переносе игры 10-го тура УПЛ.

Согласно публикации на официальном сайте киевского Динамо, президент клуба Игорь Суркис развеял слухи относительно возможного переноса игры его команды в рамках 10-го тура украинской Премьер-лиги против Ингульца на фоне катастрофической ситуации для "бело-синих" с подбором исполнителей.

"Ситуация в команде сейчас действительно тяжелая — много травмированных и инфицированных коронавирусом (COVID-19 — ред.) игроков. У тренерского штаба остался ограниченный выбор футболистов, но мы приняли решение не просить о переносе матча, а играть на выезде с теми, кто здоров и может выйти на поле", — говорится в заявлении президента Динамо.

"Уверен, что президент Ингульца Александр Поворознюк не отказал бы нам в переносе матча, если бы мы попросили об этом. В Украине все болеют за наши клубы в еврокубках, понимают, в какой ситуации они оказались и насколько важно набирать рейтинговые очки для нашей общей копилки", — выразил уверенность в возможной оказанной поддержке со стороны соперников Суркис.

Президент клуба выразил уверенность в том, что его команде по силам справиться и с непростым выездом, окончательно заверив в следующем: "Повторюсь, мы не рассматривали вариант переноса матча и следуем спортивным принципам. Динамо сыграет против Ингульца на выезде, а затем начнет подготовку к матчу с Барселоной".

Матч Ингулец — Динамо состоится в субботу, 21 ноября. Начало встречи в 14:00. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.