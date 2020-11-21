Украина

"Горняки" будут играть без двух своих лидеров.

Шахтер в поединке десятого тура чемпионата Украины примет на своем поле Александрию.

"Горняки" отправились на матч без нескольких важных игроков. Так, в заявку не попали Тайсон и Марлос.

Кроме того, поединок с подопечными Шарана пропустят и Анатолий Трубин с Валерием Бондарем.

Напомним, матч Шахтер — Александрия состоится в субботу, 21 ноября, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.