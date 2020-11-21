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Football.ua представляет анонс поединка 10-го тура УПЛ между донецким Шахтером и Александрией.

Подопечные Луиша Каштру постараются в этом туре оставить без очков крепкую команду Владимира Шарана.

Шахтер – Александрия

21 ноября, Суббота, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Екатерина Монзуль – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

В предыдущем туре Шахтер добыл очень важную победу над киевским Динамо, которая позволила им вплотную приблизиться к первому месту. Эти три очка должны были придать уверенности и хорошего настроения игрокам Шахтера, но на голову главному тренеру Шахтера упало достаточно много проблем.

Огромное количество футболистов Шахтера разъехались по своим сборным. Все мы знаем, в каком состоянии игроки возвращаются после таких пауз. Португальский специалист сетовал и на то, что за эти две недели не сумел выстроить нормальный тренировочный процесс. Даже возникали ситуации, когда Шахтеру приходилось тренироваться всемером.

Наверняка, сейчас очень разное функциональное состояние у всех футболистов донецкой команды, и их всех необходимо подвести под один знаменатель в кратчайшие сроки, ведь уже на следующей неделе Шахтеру предстоит противостоять на выезде Боруссии.

Еще добавила головной боли тренеру информация о том, что Виктор Коваленко вернулся из сборной с коронавирусом. Не забываем и про проблемы на левом фланге обороны. Исмаили уже не играет давно, а вот Корниенко как раз травмировался в матче против Динамо. Теперь Луишу Каштру предстоит еще и этот вопрос решать.

Что же касается Александрии, то подопечные Шарана, забуксовав на старте, понемногу возвращаются на свой привычный уровень. Команда целенаправленно 2 недели готовилась к игре против Шахтера, а потому донецкому клубу, скорее всего, будет непросто в этом матче. Да и последние встречи между этими командами показывают, что александрийцам частенько удается дать бой более именитому сопернику. Есть подозрение, что Шахтер в предстоящем матче будет пытаться добыть победу против Александрии в "эконом-режиме" и может за это поплатиться.

Статистика личных встреч

Всего матчей в УПЛ: 22 (18 побед Шахтера, 3 ничьих, 1 победа Александрии), забитые голы 44:17

На поле Шахтера: 11 матчей (9 побед Шахтера, 1 ничья, 1 победа Александрии), забитые голы 22:6

На поле Александрии: 11 матчей (9 побед Шахтера, 2 ничьих, 0 побед Александрии), забитые голы 22:11

Самый результативный матч: трижды Шахтер побеждал со счетом 3:2 (2011, 2015, 2020)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua