Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке десятого тура украинской Премьер-лиги петровский Ингулец принимал на своем поле киевское Динамо.

Подопечные Мирчи Луческу отправили в ворота хозяев два безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы обеспечить себе победу в этом матче.

Смотрите видео голов и обзор матча Ингулец — Динамо:

Ингулец — Динамо 0:2

Голы: Гармаш, 15, Шапаренко, 80

Ингулец: Шуст — Балан, Павлов, Семенко, Квасный — Коваленко (Белоцерковец, 76), Запорожец — Козак (Плохотнюк, 88), Бартулович (Шишка, 84), Янаков — Сичинава

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Шепелев, Гармаш (Белуцэ, 90+1) — Буяльский, Шапаренко, Де Пена (Цитаишвили, 82) — Супряга (Вербич, 63)

Предупреждения: Семенко, Козак, Балан — Гармаш, Кендзера, Забарный