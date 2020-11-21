Украина

Наставник Динамо высказался о победе над Ингульцом в поединке чемпионата Украины.

Динамо добыло уверенную победу над Ингульцом в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги. Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу поделился мнением о минувшем поединке.

"Получилась очень сложная, боевая игра, мы одержали трудовую победу. Играли против очень сложного соперника, который действовал агрессивно, и хорошо себя показывал в единоборствах. Плюс они делали много длинных, вертикальных передач. Повторюсь, для нас игра получилась непростой, но мы заслужено выиграли".

"Барселона? Конечно, эта победа психологически и морально очень важна для хорошего эмоционального тона в команде. Это очень важные три очка для нас. Но мы будем играть против другого соперника, который намного техничнее и индивидуально сильнее. Так что это разные игры".

"Ставим ли задачу стать чемпионами? Задача – выигрывать каждый матч и зарабатывать очки", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ингулец — Динамо вы можете на Football.ua.