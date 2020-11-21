Украина

Хавбек Динамо высказался о победе над Ингульцом в поединке чемпионата Украины.

Динамо добыло уверенную победу над Ингульцом в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги. Полузащитник киевского клуба Виталий Буяльский поделился мнением о минувшем поединке.

"Тяжело было привыкнуть к полю. С виду оно неплохое, но, когда выходишь на него, мяч сильно дробит и отскакивает в самый неподходящий момент. На разминке времени недостаточно было привыкнуть к этому".

"Любой футболист, который выходит в составе Динамо, должен стараться проявлять себя, даже когда не все получается. Нужно брать не только техникой, но и бойцовскими качествами. Думаю, все молодцы – и команда, и тренерский штаб, поскольку мы плодотворно поработали две недели, когда была пауза на матчи сборных".

"Разговоры о переносе матча? Для нас неважно. Мы должны готовиться к каждой игре, а переносить этот матч не имело смысла, поскольку мы не знаем, что будет через неделю-две. Выиграли сегодня, заработали три очка – это самое главное".

"В принципе, соперник неплохо оборонялся. Но как команде, которая проводит первый год в Премьер-лиге, то, думаю, им пока сложно адаптироваться", — приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ингулец — Динамо вы можете на Football.ua.