Украина

"Горняки" вынуждены доигрывать поединок десятого тура УПЛ в меньшинстве.

Шахтер сошелся в домашнем противостоянии с Александрией в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.

На 31-й минуте встречи подопечные Луиша Каштру остались вдесятером после того, как Жуниор Мораес нарушил правила на Банаде и заработал прямую красную карточку.

Главный арбитр встречи Екатерина Монзуль решила удалить форварда Шахтера, воспользовавшись системой VAR.

Вашему вниманию видео эпизода:

Напомним, что следить за событиями поединка между Шахтером и Александрией вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.