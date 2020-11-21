Украина

Молодой хавбек стал четвертым румынским легионером, который сыграл за "бело-синих" в чемпионате Украины.

Динамо добыло уверенную победу над Ингульцом в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги (2:0).

В компенсированное ко второму тайму время вместо Дениса Гармаша на поле появился Тудор Белуцэ, для которого этот матч стал дебютным в чемпионате Украины.

Таким образом, 21-летний полузащитник стал четверным легионером Динамо из Румынии, сыгравшем в украинском первенстве. Белуцэ составил компанию Тибериу Гиоане, Флорину Чернату и Кристиану Иримие.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ингулец — Динамо вы можете на Football.ua.