Украина

Наставник Александрии высказался о ничьей в матче с "горняками".

В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги Шахтер потерял очки в матче с Александрией (1:1). Главный тренер александрийцев Владимир Шаран поделился мнением о конечном результате данного поединка.

"Думаю, матч понравился болельщикам, ведь до последней минуты и одна, и вторая команда хотели выиграть. И даже несмотря на то, что наш соперник уже с 31-й минуты остался в меньшинстве, Шахтер есть Шахтер. Эта команда играет только на победу. Мы остались довольны первым таймом: действовали организованно и правильно, поэтому не позволили "горнякам" создать практически ни одного момента. А после перерыва у наших ворот хозяева уже имели много возможностей".

"Нужно разобрать и пересмотреть эти моменты, ведь мы много ошибались во время розыгрыша мяча вблизи собственной штрафной площади. Шахтер проводил хорошие контратаки, но и мы могли забить, когда Третьяков попал в перекладину. Такие моменты нужно реализовывать. Замечу, что все ребята очень хотели играть только на победу, и в перерыве мне пришлось их даже сдерживать, просить, чтобы выполняли установку тренера", — приводит слова Шарана официальный сайт Шахтера.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Александрия вы можете на Football.ua.