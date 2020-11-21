В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги Шахтер потерял очки в матче с Александрией (1:1).

Большую часть поединка подопечные Луиша Каштру провели вдесятером из-за удаления Жуниора Мораеса, а финальный свисток зафиксировал ничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер — Александрия:


Шахтер — Александрия 1:1
Голы: Додо, 47 — Банада, 53

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Майкон, 69) — Степаненко, Маркос Антонио (Дентиньо, 43) — Тете, Алан Патрик (Фернандо, 69), Соломон — Мораес.

Александрия: Билык — Пашаев, Мельник, Бабогло, Вантух — Ковалец (Грицук, 90), Банада, Гречишкин — Лучкевич, Ситало (Устименко, 73), Третьяков (Шастал, 81).

Предупреждения: Сиприано, Матвиенко — Третьяков, Ковалец.

На 31-й минуте удален Жуниор Мораес (Шахтер) (грубое нарушение). 