Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Шахтер - Александрия, фото ФК Шахтер Донецк
21 ноября 2020, 19:59
В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги Шахтер потерял очки в матче с Александрией (1:1).
Большую часть поединка подопечные Луиша Каштру провели вдесятером из-за удаления Жуниора Мораеса, а финальный свисток зафиксировал ничью.
Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер — Александрия:
Шахтер — Александрия 1:1
Голы: Додо, 47 — Банада, 53
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Майкон, 69) — Степаненко, Маркос Антонио (Дентиньо, 43) — Тете, Алан Патрик (Фернандо, 69), Соломон — Мораес.
Александрия: Билык — Пашаев, Мельник, Бабогло, Вантух — Ковалец (Грицук, 90), Банада, Гречишкин — Лучкевич, Ситало (Устименко, 73), Третьяков (Шастал, 81).
Предупреждения: Сиприано, Матвиенко — Третьяков, Ковалец.
На 31-й минуте удален Жуниор Мораес (Шахтер) (грубое нарушение).