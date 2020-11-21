Украина

Кипер — о ничьей с Александрией.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал ничью в матче десятого тура УПЛ против Александрии (1:1).

"Мы доминировали, но неправильно распорядились моментами. На таком поле пытались завершать в одно касание, что было тяжело. Нужно было принимать более хладнокровные решения".

"У соперника во втором тайме был фактический один опасный момент, остальные полумоменты. Но это футбол. Непросто возвращаться к играм после сборных, тем более, что сейчас у команд по три игры. В этом и заключается мастерство, кто умеет перестраиваться после сборных, а кто – нет. У нас нет другого выхода – слава Богу, что мы играем, а не сидим. Тут нам жаловаться нечего", — сказал Пятов в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Видео голов и обзор матча Шахтер — Александрия можно смотреть на Football.ua.