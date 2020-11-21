Украина

Хавбек Шахтера высказался о ничьей в матче с александрийцами.

В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги Шахтер потерял очки в матче с Александрией (1:1). Полузащитник донецкого клуба Манор Соломон поделился мнением о конечном результате данного поединка.

"Мы хотим только побеждать. Я забил в матче сборной, счастлив представлять свою страну, помогать команде и вернулся в Шахтер ровно с тем же желанием, однако, к сожалению, сегодня не преуспел. В целом получился очень сложный матч, в том числе потому что мы, по сути, в начале потеряли Мораеса. Это сделало игру еще тяжелее. Потеряли два очка, но продолжим идти вперед".



"Я могу действовать на обоих флангах – и слева, и справа, а в национальной сборной играл на позиции "десятки". Если нужно выбирать что-то одно, то предпочитаемая позиция – левый вингер".



"Стало из удаление ключевым моментом игры? Может быть, но в любом случае даже после удаления мы смогли забить. Вели 1:0 и должны были выигрывать. Однако пропустили, и в этом должны винить самих себя. Нам нужна была победа, но мы не смогли ее добиться. И удаление Мораеса не служит оправданием. Должны исправить это в следующих матчах", — приводит слова Соломона официальный сайт Шахтера.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Александрия вы можете на Football.ua.