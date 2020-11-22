Украина

Украинский полузащитник не может составить конкуренцию в Шахтере, но на него есть претенденты в западной Европе.

Услуги украинского полузащитника донецкого Шахтера заинтересовали испанскую Валенсию, а переход в испанский клуб может быть оформлен уже в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает испанский ресурс fichajes.net.

По заверениям источника, владелец "летучих мышей" намерен усилить свою команду за счет "дешевых" трансферов, после проваленной летней трансферной кампании, когда клуб избавился от своих ключевых исполнителей.

31-летний украинец уже имеет опыт выступлений на Пиренейском полуострове, сыграв в сезоне-2015/16 в составе андалузской Севильи, после чего совершил трансфер в гельзенкирхенский Шальке.

В данный момент сезона Евгений Коноплянка продолжает залечивать повреждение, которое получил еще в конце сентября.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро, а за время выступлений в донецком Шахтере полузащитник не провел и 50 поединков, сыграв в 34-х матчах, за которые отличился восьмью голевыми действиями (5 голов +3 голевые передачи).