Украина

Украинский вингер пропустит длительный период.

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает телеканал Футбол.

Украинский вингер получил разрыв передней мышцы бедра в перенесенном матче с Рухом. По предварительным прогнозам, восстановление 31-летнего игрока займет около двух месяцев.

Травма не позволит Коноплянке принять участие в ближайших матчах сборной Украины против Франции, Германии и Испании.

В этом сезоне полузащитник провел 4 поединка в футболке "горняков", не отличившись результативными действиями.