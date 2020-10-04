Украинский вингер пропустит длительный период.
Евгений Коноплянка, ФК Шахтер
04 октября 2020, 18:01
Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает телеканал Футбол.
Украинский вингер получил разрыв передней мышцы бедра в перенесенном матче с Рухом. По предварительным прогнозам, восстановление 31-летнего игрока займет около двух месяцев.
Травма не позволит Коноплянке принять участие в ближайших матчах сборной Украины против Франции, Германии и Испании.
В этом сезоне полузащитник провел 4 поединка в футболке "горняков", не отличившись результативными действиями.