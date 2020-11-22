Украина

Нападающий сборной Украины сдал положительный тест по возвращению в Бельгию.

Как сообщает бельгийское издание Het Nieuwsblad, тестирование украинского нападающего Гента Романа Яремчука на предмет заражения коронавирусом COVID-19 дало положительный результат.

Напомним, что посреди текущей недели форвард вернулся из расположения сборной Украины, гостевой матч которой в рамках Лиги наций УЕФА против Швейцарии был отменен из-за очередного эпизода пагубного влияния пандемии. Стоит отметить, что по прилету из Швейцарии игроки нашей национальной команды успешно прошли тестирование на COVID-19.

В своем недавнем интервью наставник Гента Вим Де Декер сообщил, что "Яремчук вернулся встревоженным из сборной".

Таким образом, Роман точно не сможет помочь своей команде в вечернем гостевом поединке против Шарлеруа, а тренерский штаб бельгийской команды остался перед единственно возможным выбором форварда — Тимом Кляйндинстом.