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Главный тренер Гента рассказал о настроении украинского нападающего после международной паузы.

Менеджер Гента Вим Де Декер поделился мнением о состоянии форварда команды Романа Яремчука после возвращения из сборной Украины.

"Мы делаем все возможное, чтобы вирус не попал в команду, нас много проверяют, но все-таки он дошел и до нас. Каждый раз мы ждем результатов тестов с тревогой. Такая ситуация также сказывается на психологическом состоянии игроков. Яремчук вернулся встревоженным из сборной, где выявили ряд заболевших. Мы не знаем, как это повлияет на наших футболистов, но я вижу, что многие ребята уже не такие, как были раньше. Медицинский персонал все еще сбит с толку", — приводит слова Де Декера Het Laatste Nieuws.

Напомним, что Роман Яремчук вернулся в клуб после отмененного выездного матча сборной Украины против Швейцарии. Причиной отмены поединка стало обнаружение в составе команды Шевченко нескольких случаев коронавируса.

По прибытию в Киев все игроки украинской сборной сдали негативные тесты.

Ранее форвард Гента Роман Яремчук заявил, что сможет удержать свое место в сборной только голами.