Лига наций

Процедуру тестирования команды на коронавирус проводили специалисты из лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине.

Представители сборной Украины вернулись из Швейцарии, где местные власти запретили проводить решающий поединок группового этапа Лиги наций за право сохранить прописку в элитном дивизионе.

Причиной стали выявленные случаи заражения коронавирусом в стане команды Андрея Шевченко, при этом тесты остальных футболистов в Швейцарии показали отрицательные результаты. Несмотря на готовность "желто-синих" выйти на поле, украинскую команду отправили на карантин наперекор медицинским протоколам УЕФА.

Как сообщает официальный сайт УАФ, по прибытию главной сборной страны в Борисполь, все члены украинкой делегации прошли тестирование на COVID-19. Все результаты оказались негативными, в том числе у Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, у которых ошибочно выявили коронавирус в Швейцарии.

Отмечается, что процедуру тестирования команды на коронавирус проводили специалисты из лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине. Судьба несостоявшегося поединка между сборными Швейцарии и Украины по-прежнему зависит от решения УЕФА.