Украина

Ворскла разобралась с Колосом в обоюдоостром противостоянии

Коллектив Юрия Максимова одержал "сухую" победу в три мяча, что не до конца отражает происходившее на поле (3:0).

Ворскла — Колос, фото УПЛ

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Ворскла — Колос 3:0

Голы: Скляр, 31, Щербак, 59, Яворский, 65



Ворскла: Ткаченко — Яворский, Чеснаков, Ндиайе — Пердута, Пуцлин (Челядин, 78), Скляр (Гаджук, 87), Якубу — Щербак (Пешич, 87), Кане (Дубко, 87) — Степанюк (Кравчук, 73).



Колос: Волынец — Зозуля, Гавриш, Петров, Новак (Морозко, 66), Черноморец — Антюх, Богданов (Ильин, 67), Ориховский (Задоя, 46), Смирный (Исаенко, 71) — Лысенко (Селезнев, 67).



Предупреждения: Пуцлин, Чеснаков — Гавриш, Новак, Лысенко, Зозуля.