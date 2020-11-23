Украина

И.о. главного тренера ПФК Львов ответил на вопросы журналистов после успеха его команды в игре против Десны.

Одну из главных сенсаций 10-го тура украинской Премьер-лиги удалось создать футболистам ПФК Львов, которые за счет одного удачного выхода в контратаку в первом тайме сумели увезти максимум очков от выездного поединка против находящейся в лидирующей группе черниговской Десны (1:0).

Десна — Львов 0:1 Видео гола и обзор матча

Временно исполняющий обязанности наставника "золотых львов" Виталий Шумский дал свою оценку происходившему на поле в этот вечер, а его слова приводит официальный сайт Десны.

"Залогом успеха является коллектив, — считает Шумский, — Мы договаривались с ребятами, что, если будем друг за друга — все будет хорошо. Сегодня нам улыбнулась фортуна".

Натиск Десны во второй половине поединка был серьезнее, чем в первом тайме, что также ответил наставник ПФК Львов: "Конечно тяжелее. Вы же видели. Я, в первую очередь, хотел поблагодарить наших болельщиков. Нам сейчас очень трудно, но мы небольшими шагами движемся вперед. Спасибо за поддержку. Хотя болельщиков здесь и нет, но мы чувствуем эту поддержку".

На вопрос об изменениях в команде, которые принес приход украинского специалиста во временную должность, Шумский ответил следующее: "О себе я не могу говорить, но, в первую очередь, мы стараемся сплотить коллектив. Да, нам еще нужно работать над тактикой, но мы движемся в верном направлении".

Вернувшийся в Украину нападающий Юрий Захаркив впервые появился на поле с первых минут в составе Львова, но и сам и.о. главного тренера не особо ожидал от подопечного фееричной игры: "Он не проходил сборы с командой. Мы знали, что он сыграет 55-60 минут. После его замены мы знали, что последние минуты будут очень тяжелые. Перестроились на игру в три центральных защитника".

"Гол Грисьо не возник спонтанно. Мы понимали, что у Десны могут быть проблемы в определенных зонах, и просто воспользовались своей возможностью", — подытожил Шумский.

Поединок следующего тура УПЛ ПФК Львов проведет в домашних условиях, в пятницу, 27 ноября, сразившись против Мариуполя.