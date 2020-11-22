Львов в поединке десятого тура чемпионата Украины сенсационно обыграл Десну с минимальным преимуществом в счете.

Исход поединка решил точный удар Грисьо в середине первой половины игры.

Обзор матча:

Десна — ПФК Львов 0:1
Гол: Грисьо, 22

Десна: Паст — Полегенько (Мудрик, 67), Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря — Гуцуляк, Хлебас (Дегтярев, 67), Картушов (Шевцов, 81) — Тотовицкий (Арвеладзе, 56) — Будковский.

ПФК Львов: Костик — Махмутович, Михоуби, Кравчук — Грисьо, Айнсалу, Сабино, Якимец — Ныч (Ременяк, 90+3), Захаркив (Романчук, 54), Казлаускас (Клименчук, 79).

Предупреждения: Огиря — Казлаускас, Захаркив, Сабино.