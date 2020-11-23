Украина

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук возвращается в строй.

У капитана Динамо Сергея Сидорчука обнаружили коронавирус после товарищеского матча Украины и Польши. Футболист на следующий день вернулся в Киев и отправился на самоизоляцию.

Накануне же жена Сергея, Анна, в своем Instagram опубликовала фото долгожданной встречи мужа со своими детьми.

Таким образом, можно сделать вывод, что Сидорчук излечился от коронавируса и вскоре будет в строю Динамо.

При этом, в матче Динамо — Барселона, который пройдет завтра, 24 ноября, Сидорчук наверняка не сыграет.