Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук возвращается в строй.
СЕРГЕЙ СИДОРЧУК, ФК ДИНАМО
23 ноября 2020, 10:49
У капитана Динамо Сергея Сидорчука обнаружили коронавирус после товарищеского матча Украины и Польши. Футболист на следующий день вернулся в Киев и отправился на самоизоляцию.
Накануне же жена Сергея, Анна, в своем Instagram опубликовала фото долгожданной встречи мужа со своими детьми.
Таким образом, можно сделать вывод, что Сидорчук излечился от коронавируса и вскоре будет в строю Динамо.
При этом, в матче Динамо — Барселона, который пройдет завтра, 24 ноября, Сидорчук наверняка не сыграет.