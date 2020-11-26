Украина

Футболист уверен, что киевляне не вылетят из еврокубков.

Украинский защитник турецкого Ризеспора Николай Морозюк заявил, что не сомневается в третьем месте киевского Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Если посмотреть на состав Динамо, у них много перспективной молодежи. Но всегда нужные какие-то ветераны и старожилы, которые уже прошли многое. Например, такие, как Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Бойко. Даже не играя, это важные единицы в составе, которые могут повести молодых пацанов за собой. Я уверен, что Динамо завоюет третье место в группе Лиги чемпионов. Не знаю почему, но я не сомневаюсь в этом", — сказал Морозюк в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Ранее Морозюк заявил, что ему нравится игра Динамо при Мирче Луческу.

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