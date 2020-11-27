Украина

Подопечные Остапа Маркевича прервали неудачную серию из четырех поединков (3:1).

Пятничным противостоянием между ПФК Львов и Мариуполем был дан старт одиннадцатому туру украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Арена-Львов встречались представители нижней половины турнирной таблицы, однако ситуация у приазовцев была намного более перспективной. Команде Остапа Маркевича, теоретически, могло хватить и одной победы для того, чтобы вплотную подобраться к потенциальной зоне еврокубков уже по завершению футбольного уик-энда.

Львову также было необходимо набирать очки. Под руководством Виталия Шумского команда сумела одержать две сенсационные минимальные победы: над черниговской Десной и полтавской Ворсклой соответственно. Но на фоне таких мощных ударов по командам из лидирующей группы стояли поражения от Днепра-1 (1:3) и Александрии (0:1). "Золотым львам" явно не хватало стабильности, поэтому предсказать результат отчетного поединка было достаточно сложно.

Львовская погода встретила команды сильным снегопадом перед стартовым свистком, однако температура воздуха не была отрицательной, поэтому сугробов на газоне наблюдать не приходилось. Мариуполь начал игру более активно в атаке, и уже на 12-й минуте сумел обеспечить себе быстрый забитый мяч. Горбунов со второй попытки подал с левого фланга точно на голову Сикану.

Команда Маркевича отмечалась агрессивностью в отборе на чужой половине, что позволило им не выпускать оппонентов далеко за пределы их владений, попутно создавая очередные возможности для забитых мячей. Приазовцы, преимущественно, заходили в штрафную через левый фланг, и именно оттуда пришли две передачи под удар Мишневу, одна из которых — от Очеретько на 34-й минуте — стала полноценно голевой.

Уходить на перерыв с отставанием в два мяча по счету на табло было не тем исходом первого тайма, на который рассчитывали хозяева. Львову мало что удавалось сделать в атаке, а регулярные попытки Ныча убежать к чужим владениям по флангу были единственным намеком на создание угрозы. Мариуполь выждал паузу по возобновлению поединка, после чего нанес еще один разительный удар — на 60-й минуте Кулаков покатил на пустые ворота для Очеретько.

Исход противостояния был определен именно в этот момент, а дальнейшая активность хозяев позволила им довольствоваться лишь один "голом престижа". Кудрик неудачно попытался отразить удар головой от Михоуби в завершении подачи штрафного Чиряком из глубины правого фланга.

Приазовцам явно не хватало драйва в игре, поэтому основное время они решили завершить в меньшинстве — Чех в грубом подкате бросился в ноги тому таки Чиряку, после чего увидел перед собой красную карточку. Но на счет на табло это событие не повлияло.

В следующем туре ПФК Львов будет на своем поле принимать Ингулец, а Мариуполь проведет домашний поединок против киевского Динамо.ПФК Львов —1:3Михоуби, 73 — Сикан, 12, Мишнев, 34, Кулаков, 60Костик — Михоуби, Романчук, Махмутович — Якимец, Айнсалу (Чиряк, 58), Шина, Казлаускас (Клименчук, 68) — Грисьо, Захаркив (Филипе, 69) — Ныч.Кудрик — Стасюк, Муравский, Чоботенко, Горбунов (Кирюханцев, 71) — Очеретько (Чех, 63), Петерман, Танковский, Мишнев — Бондаренко (Топалов, 55) — Сикан (Кулаков, 56).Предупреждения: Романчук, Михоуби, Махмутович, Филипе — Муравский, Петерман