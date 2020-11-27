Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Львов - Мариуполь, фото ПФК Львов
27 ноября 2020, 21:24
В поединке 11-го тура группового этапа украинской Премьер-лиги ПФК Львов сошелся в противостоянии с Мариуполем.
Подопечные Остапа Маркевича не испытали особых проблем с соперником и нанесли ему поражение со счетом 3:1.
Смотрите видео голов и обзор матча Львов — Мариуполь:
ПФК Львов — Мариуполь 1:3
Голы: Михоуби, 73 — Сикан, 12, Мишнев, 34, Кулаков, 60
ПФК Львов: Костик — Михоуби, Романчук, Махмутович — Якимец, Айнсалу (Чиряк, 58), Шина, Казлаускас (Клименчук, 68) — Грисьо, Захаркив (Филипе, 69) — Ныч.
Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Муравский, Чоботенко, Горбунов (Кирюханцев, 71) — Очеретько (Чех, 63), Петерман, Танковский, Мишнев — Бондаренко (Топалов, 55) — Сикан (Кулаков, 56).
Предупреждения: Романчук, Михоуби, Махмутович, Филипе — Муравский, Петерман
На 88-й минуте был удален Максим Чех (Мариуполь) (грубое нарушение).