Украина

Легенда румынского футбола призвал проявить терпение по отношению к хавбеку киевского Динамо.

Полузащитник Тудор Белуцэ в октябре минувшего трансферного окна перешел из Брайтона в киевское Динамо на правах арендного соглашения до конца сезона.

Пробиться 21-летнему румыну в стартовый состав "бело-синих" пока не удалось, а его проведенные 8 минут на поле в трех матчах запомнились лишь ошибочными действиями. Тем не менее, легенда сборной Румынии Георге Хаджи призвал не списывать Белуцэ со счетов.

"Нужно проявить терпение по отношению к румынским игрокам, у них огромный потенциал, они могут представлять Румынию на самом высоком уровне".

"Как сейчас Белуцэ в Киеве… Он переживает период, когда ему нужно найти команду, которая оценит его по достоинству и предоставит ему достаточно возможностей. Ему нужен тренер, который будет терпелив и придаст ему уверенность и время. Только тогда Белуцэ сможет доказать свой талант".

"Все наладится. Белуцэ уже провел 6 минут в Лиге чемпионов. Если он продолжит работать под руководством Мирчи Луческу, он будет расти. Несмотря ни на что, он станет намного лучше", — приводит слова Хаджи ProSport.

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