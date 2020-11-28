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Football.ua представляет анонс центрального поединка 11-го тура УПЛ между киевским Динамо и полтавской Ворсклой.

Ворскла в выездном поединке попробует отобрать очки у лидера чемпионата – киевского Динамо.

Динамо – Ворскла

Суббота, 28 ноября, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Юрий Иванов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

В 11-м туре киевское Динамо будет принимать коллектив Юрия Максимова – полтавскую Ворсклу. Полтавчане в этом сезоне уже показали, что намерены бороться за высокие места в УПЛ. Ворскла на данный момент демонстрирует игру очень хорошего уровня, но временами им не хватает стабильности, что влечет за собой неожиданные проблемы в матчах против гораздо более слабых команд. Так, например, было в выездном матче против Львова. Тем не менее, Юрий Максимов со своей командой уже в текущем чемпионате продемонстрировал, что играть против лидеров умеет и знает, как им усложнить жизнь. Ворскла уже сыграла вничью с луганской Зарей и донецким Шахтером, чем, кстати, киевляне похвастать не могут.

Важный момент, который нельзя сбрасывать со счетов – на неделе Динамо провело свой матч в Лиге чемпионов против Барселоны, а потому Ворскла должна иметь превосходство в функциональной готовности. Помимо этого, у динамовцев до сих пор продолжаются кадровые проблемы. Игроки постепенно возвращаются к игре после коронавируса, правда, как все мы уже знаем, футболистам необходимо еще время после выздоровления, чтобы набрать необходимые кондиции, которые позволяют провести на поле 90 минут.

Не поможет в этом матче киевлянам их капитан – Сергей Сидорчук. Он продолжает отбывать дисквалификацию за красную карточку в матче против Шахтера. Есть и хорошие новости для болельщиков киевлян. Мирча Луческу еще перед матчем с Барселоной анонсировал, что лидер команды Виктор Цыганков выздоровел, в Лиге чемпионов не сыграет, но при этом будет целенаправленно готовиться на матч против Ворсклы.

Исход этого поединка предугадать достаточно сложно. Наверняка, Ворскла попробует сыграть против Динамо так, как она действовала в игре против Шахтера – низкая линия обороны и быстрые выходы в атаку за счет длинных вертикальных передач в атакующую треть. Это может стать настоящей проблемой для столичной команды.

В пользу Динамо говорит статистика. "Бело-синие" имеют колоссальное преимущество над полтавской командой. Только вдумайтесь в эти цифры. Из 25 домашних матчей Динамо против Ворсклы хозяева выиграли 22 матча. Полтавчане выиграли только 1 матч, еще 2 раза была зафиксирована ничья. За 25 выездных игр против Динамо Ворскла забила всего 11 голов. Больше одного гола за игру Ворскла забила только 1 раз. Произошло это в 2016-м году, когда полтавчане оформили свою первую выездную победу над Динамо со счетом 2:0

История противостояний

Всего игр в УПЛ: 50 (38 побед Динамо, 8 ничьих, 4 победы Ворсклы), забитые голы 107:33

На поле Динамо: 25 игр (22 побед Динамо, 2 ничьи, 1 победа Ворскла), забитые голы 55:11

На поле Ворсклы: 25 игр (16 побед Динамо, 6 ничьих, 3 победы Ворсклы), забитые голы 16:3

Самый результативный матч: победа Динамо 8:0 (2002)

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua