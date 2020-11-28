Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка чемпионата Украины.

В поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сойдется в противостоянии с полтавской Ворсклой.

На данный момент подопечные Мирчи Луческу занимают первую строчку, тогда как команда Юрия Максимова расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Кому в итоге удастся укрепить свое положение в чемпионате Украины — покажет только предстоящий матч.

Следить за событиями поединка Динамо — Ворскла вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 28 ноября, в 17:00 по киевскому времени:

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