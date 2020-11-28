Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское Динамо и полтавская Ворскла.

В центральном поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо будет принимать на поле НСК Олимпийский полтавскую Ворсклу — прямого конкурента в борьбе за лидерскую позицию в турнирной таблице.

Мирча Луческу в предстоящей игре имел возможность рассчитывать на Виктора Цыганкова, которому была передана капитанская повязка и место в правом фланге полузащиты, а также Дениса Попова, который составит пару центральных защитников с Ильей Забарным. На острие атаки киевлян сыграет Беньямин Вербич, а место в опорной зоне займет Александр Андриевский.

Со стороны Юрия Максимова также имела место быть определенная ротация стартового состава. В защитной линии будет отсутствовать Владимир Чеснаков, поэтому на его месте сыграет Пап-Альюн Ндиайе, а третьим защитником станет Якубу Наджееб, место которого в левом фланге полузащиты отойдет Павлу Ребенку.

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Шапаренко, Де Пена — Вербич.

Запасные: Бойко, Белуцэ, Леднев, Караваев, Клейтон, Сирота, Супряга.



Ворскла: Ткаченко — Яворский, Ндиайе, Якубу — Пердута, Пуцлин, Скляр, Ребенок — Щербак, Кане — Степанюк.