Украина

Главный тренер Руха Иван Федык прокомментировал ничью с Александрией.

Иван Федык остался доволен игрой Руха, но недоволен результатом матча 11-го тура чемпионата Украины против Александрии.

"Мы ожидали, что будет много борьбы, – цитирует главного тренера Руха официальный сайт Александрии. – Именно этому аспекту уделяли повышенное внимание, готовясь к матчу против Александрии".

"Если судить по игре, то не могу сказать, что доволен результатом. Но ребята молодцы, надо только поработать над реализацией".

Одержав четвертую ничью в чемпионате подряд, Рух остался на последнем месте в турнирной таблице.