Главный тренер Руха Иван Федык прокомментировал ничью с Александрией.
Иван Федык, фото ФК Александрия
28 ноября 2020, 19:37
Иван Федык остался доволен игрой Руха, но недоволен результатом матча 11-го тура чемпионата Украины против Александрии.
"Мы ожидали, что будет много борьбы, – цитирует главного тренера Руха официальный сайт Александрии. – Именно этому аспекту уделяли повышенное внимание, готовясь к матчу против Александрии".
"Если судить по игре, то не могу сказать, что доволен результатом. Но ребята молодцы, надо только поработать над реализацией".
Одержав четвертую ничью в чемпионате подряд, Рух остался на последнем месте в турнирной таблице.