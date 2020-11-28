Динамо в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Украины принимало на своем поле Ворсклу и добилось победы со счетом 2:0.

Победу киевлянам принесли точные удары Вербича и Цыганкова в первой половине игры.

Обзор матча:

 

Динамо — Ворскла 2:0
Голы: Цыганков, 14, Вербич, 36

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Андриевский — Цыганков, Шепелев (Леднев, 62), Шапаренко (Караваев, 84), Де Пена (Гармаш, 62) — Вербич (Супряга, 80).

Ворскла: Ткаченко — Пердута (Дубко, 76), Яворский, Ндиайе, Ребенок (Пешич, 46) — Кане, Пуцлин (Челядин, 71), Скляр (Власов, 76), Якубу — Степанюк, Щербак (Кравчук, 46).

Предупреждения: Пердута, Челядин, Скляр, Яворский.

На 82-й минуте удален Илья Забарный (Динамо) (грубое нарушение).

На 90-й минуте удален Ибрагим Кане (Ворскла) (грубое нарушение).