Украина

Защитник Динамо Денис Попов прокомментировал победу над Ворсклой.

Денис Попов доволен тем, что Динамо не пропустило и одержало победу над Ворсклой в 11-м туре УПЛ.

"Не скажу, что была легкая прогулка, – цитирует защитника официальный сайт Динамо. – Ворскла не зря идет на третьем месте, полтавчане дали нам настоящий бой. Здорово, что мы смогли не только создать хорошие моменты, но и реализовать их".

"Комментировать судейские решения — не мое, но, думаю, не стоило удалять нашего игрока, он просто по инерции не мог убрать ногу. Что касается пенальти, то плохо, что нет последовательности. В одном моменте — одно решение, в аналогичном — другое. Хотя даже человек сознался, что мяч попал в руку".

Также Денис прокомментировал ситуацию Динамо в Лиге чемпионов: "После Барселоны настроение было ужасным, и при этом мы понимали, что надо во что бы то ни стало выиграть у Ворсклы. Теперь настроение улучшилось, постараемся в следующих матчах Лиги чемпионов взять очки, чтобы обеспечить себе евровесну".

На вопрос, сможет ли он "съесть" Криштиану Роналду в Турине, Попов ответил следующее: "Роналду — великий футболист, и нам предстоит встреча с невероятной командой. Поэтому некорректно говорить о том, что мы их "съедим". Но будем стараться, ведь Динамо всегда играет только на победу".

В среду, 2 декабря, Динамо сыграет с Ювентусом в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.