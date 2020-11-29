Украина

Защитник остался недоволен решением УЕФА.

Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал решение УЕФА о техническом поражении национальной команды в игре против Швейцарии.

"То, что в кабинетах решается, это все несправедливо. Должно все решится на футбольном поле.

Просто кто-то там решил, почему-то там доктор запретил играть и все. Непонятно. Хотя наша команда была полностью готова к игре", — сказал Матвиенко в эфире Профутбол.

Ранее решение УЕФА касательно поединка Лиги наций прокомментировал президент УАФ Андрей Павелко.