Защитник остался недоволен решением УЕФА.
Николай Матвиенко, фото УАФ
29 ноября 2020, 22:10
Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал решение УЕФА о техническом поражении национальной команды в игре против Швейцарии.
"То, что в кабинетах решается, это все несправедливо. Должно все решится на футбольном поле.
Просто кто-то там решил, почему-то там доктор запретил играть и все. Непонятно. Хотя наша команда была полностью готова к игре", — сказал Матвиенко в эфире Профутбол.
Ранее решение УЕФА касательно поединка Лиги наций прокомментировал президент УАФ Андрей Павелко.