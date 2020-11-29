Украина

Специалист — об игре против Колоса.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал ничью в игре против ковалевского Колоса (1:1).

"Отнял ли VAR у нас победу? Не знаю, что и говорить. Наверное, лучше помолчать. Как всегда после игры много эмоций, когда пульс упадет до нормального, тогда можно рассуждать. Наверное, это неправильно, нужно что-то менять в правилах. Я имею ввиду незасчитанный гол. Конопля все отлично исполнил, а потом никто ничего не понял ни мы, ни соперники, никто на трибунах. Так же можно отматывать ситуацию на шаг, на два, на три… и в итоге найти нарушение. Кому это надо? Люди смотрят футбол ради голов в том числе. Поэтому нужно что-то корректировать с этим VAR".

"Почему не забили с игры? Реализация – это вечная проблема. Наверное, чем выше мастерство, тем она лучше. Над этим и работать бесполезно, можно отрабатывать командные и тактические действия, а реализация – это и мастерство и доля везения", — сказал специалист в интервью ТК Футбол 1/2/3.

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