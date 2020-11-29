Украина

Хавбек прокомментировал скандальное решение УЕФА.

Полузащитник Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко высказался о решении УЕФА присудить техническое поражение в поединке против Швейцарии в рамках Лиги наций.

"Конечно несправедливо. Особенно такие матчи за выход в Лигу А, Лигу B. Они должны 100% проводится за спортивными мерками на футбольном поле, а не так, как они решили: техническое поражение. Это неуважение, я считаю, к Украине.

Они сколько сыграли – четыре матча? Четыре игры и не одной не выиграли, и остаются в лиге А – это смешно", — сказал полузащитник в эфире Профутбол.

Ранее свое мнение о скандале высказал защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко.