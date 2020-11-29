Украина

Тренер Олимпика прокомментировал поражение от Ингульца.

Главный тренер Олимпика Игорь Климовский дал свою оценку матчу против Ингульца, в котором его команда уступила со счетом 1:2.

"Хочу поздравить Ингулец с первой победой в УПЛ. Что можно сказать по игре? На первых минутах мы могли открывать счет, но мяч сегодня просто не хотел лезть в ворота.

На мой взгляд, преимущество в игре было на нашей стороне, но голы забивал Ингулец. Да, наш голкипер допустил ошибки, но, стоит учесть, что он тренировался с нами всего лишь один день и это было предыгровая тренировка.

Перед вторым таймом мы провели беседу с ребятами, указали им на ошибки, сказали, что нужно добавлять. И, действительно, мы выглядели лучше после перерыва, создали несколько моментов, но, не смогли воплотить их в гол. У нас было два попадания в перекладину, пенальти, еще несколько моментов.

Качество газона тоже усложняло задачу. Трудно на таком поле вскрывать оборону соперника, который практически всем составом отошел назад, играл компактно, не оставляя свободных зон.

Хочу поблагодарить ребят, у меня нет к ним претензий. Сегодня — не наш день", — цитирует тренера официальный сайт Олимпика.

Также свое мнение о поединке высказал главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко.