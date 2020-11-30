Вашему вниманию видеообзор поединка УПЛ.
ФК Олимпик
30 ноября 2020, 01:09
В рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Украины Ингулец на своем поле обыграл донецкий Олимпик (2:1).
За Ингулец голами отметились Ситчинава и Бартулович. За дончан забил Захеди Шахаб.
Вашему вниманию видео голов и обзор игры:
Ингулец — Олимпик 2:1
Голы: Сичинава, 17, Бартулович, 54 — Шахаб, 90+4 (с пенальти)
Ингулец: Крынский — Павлов, Балан, Семенко (Лупашко, 46), Синегуб — Бартулович, Запорожец — Козак (Янаков, 58), Кучеренко, Коваленко (Мкомола, 73) — Сичинава (Плохотнюк, 90+3)
Олимпик: Альими — Ксенз, Снурницын, Цымбалюк, Драме, Лебеденко — Романовский (Каргбо, 62), Кравчук (Кириленко, 74), Политыло — Тейшейра (Аблитаров, 85) — Шахаб
Предупреждения: Лупашко, Янаков — Политыло, Драме, Снурницын, Романовский