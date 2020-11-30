В рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Украины Ингулец на своем поле обыграл донецкий Олимпик (2:1).

За Ингулец голами отметились Ситчинава и Бартулович. За дончан забил Захеди Шахаб.

Вашему вниманию видео голов и обзор игры:

Ингулец — Олимпик 2:1
Голы: Сичинава, 17, Бартулович, 54 — Шахаб, 90+4 (с пенальти)

Ингулец: Крынский — Павлов, Балан, Семенко (Лупашко, 46), Синегуб — Бартулович, Запорожец — Козак (Янаков, 58), Кучеренко, Коваленко (Мкомола, 73) — Сичинава (Плохотнюк, 90+3)

Олимпик: Альими — Ксенз, Снурницын, Цымбалюк, Драме, Лебеденко — Романовский (Каргбо, 62), Кравчук (Кириленко, 74), Политыло — Тейшейра (Аблитаров, 85) — Шахаб

Предупреждения: Лупашко, Янаков — Политыло, Драме, Снурницын, Романовский