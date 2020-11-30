Украина

Игрок Шахтера рассказал о возможности ухода из клуба в будущем.

Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио заявил, что считает украинский клуб хорошим местом для профессионального роста, но также был бы рад перебраться в команду уровнем выше.

"Я доволен тем, что обо мне хорошо отзываются, но сейчас я игрок Шахтера и мой контракт с клубом будет действовать еще несколько лет. Если я перейду в топ-клуб, то буду счастлив, но сейчас мне нужно думать о выступлениях за свою команду.

Шахтер – очень хороший клуб для роста, который прекрасно работает с молодежью. В команде много бразильцев и тренер из Португалии. Он очень помогает молодым игрокам, как я", — приводит слова Антонио Mundo Deportivo.

Молодой бразилец перешел в Шахтер зимой 2019 года. Тогда "горняки" заплатили за игрока 3,5 млн евро. В текущем сезоне Антонио провел за клуб 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Ранее Маркос Антонио заявлял, что много бразильцев Шахтера в сборной — это здорово.