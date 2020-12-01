Украинская Премьер-лига проводит голосование за лучшего футболиста и наставника ноября.
Беньямин Вербич
01 декабря 2020, 14:22
Украинская Премьер-лига выбирает лучшего игрока и главного тренера по итогам минувшего месяца.
На награду лучшего футболиста ноября претендуют сразу восемь футболистов: Беньямин Вербич (Динамо), Тарас Степаненко, Тете (оба — Шахтер), Анатолий Нуриев (Минай), Орест Костик (Львов), Сергей Яворский (Ворскла), Филипп Будковский (Десна) и Владислав Кочергин (Заря).
За звание менеджера месяца смогут побороться четыре наставника: Руслан Костышин (Колос), Сергей Лавриненко (Ингулец), Юрий Максимов (Ворскла) и Владимир Шаран (Александрия).
Отметим, что проголосовать можно на официальном сайте УПЛ.