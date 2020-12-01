Украина

Украинская Премьер-лига проводит голосование за лучшего футболиста и наставника ноября.

Украинская Премьер-лига выбирает лучшего игрока и главного тренера по итогам минувшего месяца.

На награду лучшего футболиста ноября претендуют сразу восемь футболистов: Беньямин Вербич (Динамо), Тарас Степаненко, Тете (оба — Шахтер), Анатолий Нуриев (Минай), Орест Костик (Львов), Сергей Яворский (Ворскла), Филипп Будковский (Десна) и Владислав Кочергин (Заря).

За звание менеджера месяца смогут побороться четыре наставника: Руслан Костышин (Колос), Сергей Лавриненко (Ингулец), Юрий Максимов (Ворскла) и Владимир Шаран (Александрия).

Отметим, что проголосовать можно на официальном сайте УПЛ.