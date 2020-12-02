Один из лидеров УПЛ покинул розыгрыш Кубка Украины.
Состоялся еще один поединок 1/8 финала Кубка Украины. В нем представитель Первой лиги Агробизнес смог героически одолеть полтавскую Ворсклу.
Исход матча предрешил один-единственный точный удар 28-летнего полузащитника хозяев Руслана Черненко на 25-й минуте встречи.
Таким образом, Агробизнес шагает в четвертьфинал, а команда Юрия Максимова свой путь на турнире уже завершили.
Агробизнес — Ворскла 1:0
Гол: Черненко, 25
Отметим, что ранее другой представитель Первой лиги — Верес — прошел Мариуполь.