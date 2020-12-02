Украина

Один из лидеров УПЛ покинул розыгрыш Кубка Украины.

Состоялся еще один поединок 1/8 финала Кубка Украины. В нем представитель Первой лиги Агробизнес смог героически одолеть полтавскую Ворсклу.

Исход матча предрешил один-единственный точный удар 28-летнего полузащитника хозяев Руслана Черненко на 25-й минуте встречи.

Таким образом, Агробизнес шагает в четвертьфинал, а команда Юрия Максимова свой путь на турнире уже завершили.

Агробизнес — Ворскла 1:0

Гол: Черненко, 25

Отметим, что ранее другой представитель Первой лиги — Верес — прошел Мариуполь.