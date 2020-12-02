Украина

Специалист поделился мнением об игре в Кубке Украины.

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин прокомментировал уверенную победу в рамках 1/8 финала Кубка Украины над Нивой из Винницы (0:4).

"Хочу похвалить ребят за правильное отношение к соперникам, они проявили уважение к команде Нива, и поэтому не было на поле разгильдяйства. И благодаря этому мы одержали убедительную победу. Я понимаю, что класс у нас был выше, но главное, что они отнеслись с уважением к сопернику".

"Я не думаю, что эта победа имеет прямое отношение к следующей игре в чемпионате. Хотя, конечно, в плане атмосферы в коллективе, это хорошо. Ну вы представляете, если бы мы сегодня начудили? Мы не имели права сегодня сыграть по-другому. Мы могли сыграть по-разному. И я очень доволен, как они отнеслись с уважением к Ниве. Когда ты уважаешь соперника, то ты убедительно выглядишь, если ты выше классом", — сказал Костышин пресс-службе Колоса.

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