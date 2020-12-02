Украина

Футболист на некоторое время выбыл из-за травмы.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала (2:0).

В первом тайме футболист прорывался к воротам, но был сбит защитником мадридцев Рафаэлем Вараном. Сначала форвард покинул поле, но вскоре вернулся в игру. Луиш Каштру решил не рисковать здоровьем Жуниора и заменил его на Дентиньо.

"Во вчерашнем матче Жуниор Мораес получил травму правого бедра. При медосмотре была выявлена обширная гематома. К сожалению, оставшиеся матчи он пропустит и проведет это время на реабилитации. Что касается Дентиньо, ожидается, что он приступит к тренировкам в ближайшие пару дней", — сообщил директор департамента медицины Шахтера Дмитрий Скибинский в интервью пресс-службе клуба.

В текущем сезоне Мораес сыграл за "горняков" 11 матчей, в которых дважды поражал ворота соперников.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!