Украина

Футболист заключил двухлетний контракт с клубом.

Ковалевский Колос на своем официальном сайте объявил о подписании словенского защитника Матии Рома.

Контракт с футболистом подписан на два года, до 2022-го.

Футболист является воспитанником Домжале и имеет опыт выступлений за основную команду. Также он поиграл за Интер из Запрешича. На портале Transfermarkt его стоимость — 650 тысяч евро.

Отметим, что Ром уже дебютировал за Колос в официальных играх. Футболист вышел в матче Кубка Украины против винницкой Нивы (0:4).

"Матия Ром — это подписание на будущее. Он играл с чистого листа сегодня. И на защиту он очень хорошо сыграл, качественно. В передачах у него не было недостатка, однако, хотелось, чтобы он острее играл на атаку", — охарактеризовал игру Рома главный тренер Колоса Руслан Костышин в интервью пресс-службе клуба.