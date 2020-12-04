Украина

Голкипер поделился ожиданиями перед грядущим поединком.

Вратарь Десны Евгений Паст высказал свое мнение о будущем матче 12-го тура украинской Премьер-лиги против Ворсклы.

"Не сказал бы, что хорошо кого-то знаю, поэтому не стал бы кого-то выделять. Вижу, что у Ворсклы есть командный дух. За счет командных действий они играют и добиваются такого результата.

Чего ожидать болельщикам? Только победу. Долго играем без болельщиков, успели за ними соскучиться. Поэтому хотим поднять им настроение", – сказал Паст официальному сайту Десны.

Напомним, два футболиста черниговской команды попали в символическую сборную 11-го тура УПЛ.